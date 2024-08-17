Викликала посла. Росія образилася на репортаж італійських ЗМІ з Курської області

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чеччілію Піччоні після того, як кореспонденти італійського державного телеканалу RAI вели репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії.

"Послу було висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи італійської державної телерадіокомпанії RAI, яка незаконно проникла на територію Російської Федерації", - сказано в повідомленні відомства країни-агресора.

У МЗС додали, що це "порушує російське законодавство та правила журналістської етики".

На цьому фоні в міністерстві додали, що дії кореспондентів "підпадають під дію Кримінального кодексу РФ".

"Російськими компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками RAI злочину для їх правової оцінки та вжиття відповідних заходів", - пригрозили у відомстві.