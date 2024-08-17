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Викликала посла. Росія образилася на репортаж італійських ЗМІ з Курської області

Москва, Субота 17 серпня 2024 10:36
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Викликала посла. Росія образилася на репортаж італійських ЗМІ з Курської області Ілюстративне фото: у МЗС Росії викликали посла Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Італії Чеччілію Піччоні після того, як кореспонденти італійського державного телеканалу RAI вели репортаж з підконтрольної Україні частини Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Росії.

"Послу було висловлено рішучий протест у зв'язку з діями знімальної групи італійської державної телерадіокомпанії RAI, яка незаконно проникла на територію Російської Федерації", - сказано в повідомленні відомства країни-агресора.

У МЗС додали, що це "порушує російське законодавство та правила журналістської етики".

На цьому фоні в міністерстві додали, що дії кореспондентів "підпадають під дію Кримінального кодексу РФ".

"Російськими компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками RAI злочину для їх правової оцінки та вжиття відповідних заходів", - пригрозили у відомстві.

Бої у Курській області

Нагадаємо, українські захисники майже два тижні продовжують операцію у Курській області. Вони змогли взяти під свій контроль велику кількість населених пунктів - згідно з останньою інформацією, яку розкрив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, їх було 82.

Така операція ЗСУ зазнала росіян зненацька - вони провалили оборону кордону та не змогли зупинити просування українських військових.

За час з початку операції в Курській області велика кількість російських окупантів була взята в полон.

Зокрема, СБУ провела операцію, в рамках якої було взято в полон понад 100 російських солдатів. Серед них були бійці підрозділу "Ахмат". Більш детально про це розповіли джерела РБК-Україна.

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