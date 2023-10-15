Що робити, якщо зникла дитина на окупованій території: інструкція МВС

Міністерство підготувало інструкцію, що робити у разі зникнення дитини на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України .
При ситуації, що склалася:
1. Зверніться до поліції будь-яким зручним способом і повідомте про зникнення дитини. Надайте всю доступну інформацію, яка допоможе у пошуку.
2. Зберіть дані про дитину:
3. Підтримуйте постійний зв'язок із поліцією. Дотримуйтесь інструкцій слідчих.
4. Не публікуйте надто багато інформації онлайн. Такі дії можуть заподіяти шкоду безпеці дитини.
У березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний і тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.
У вересні стало відомо, що з окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще 11 дітей.
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