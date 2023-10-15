Що робити, якщо зникла дитина на окупованій території: інструкція МВС

При ситуації, що склалася:

1. Зверніться до поліції будь-яким зручним способом і повідомте про зникнення дитини. Надайте всю доступну інформацію, яка допоможе у пошуку.

2. Зберіть дані про дитину:

запишіть її повне ім'я;

дату народження (вік);

обставини та місце зникнення;

коло спілкування (зокрема у соціальних мережах);

зовнішні ознаки: ріст, статура (вага), колір волосся та очей, одяг;

знайдіть фотографії дитини та іншу ідентифікаційну інформацію.

3. Підтримуйте постійний зв'язок із поліцією. Дотримуйтесь інструкцій слідчих.

4. Не публікуйте надто багато інформації онлайн. Такі дії можуть заподіяти шкоду безпеці дитини.

Викрадення Росією українських дітей

У березні 2023 року міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.

Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний і тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

У вересні стало відомо, що з окупованої території Херсонської області вдалося евакуювати ще 11 дітей.