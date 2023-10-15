Что делать, если пропал ребенок на оккупированной территории: инструкция МВД

При сложившейся ситуации:

1. Обратитесь в полицию любым удобным способом и сообщите об исчезновении ребенка. Предоставьте всю доступную информацию, которая поможет в поиске.

2. Соберите данные о ребенке:

запишите ее полное имя;

дату рождения (возраст);

обстоятельства и место исчезновения;

круг общения (в том числе в социальных сетях);

внешние признаки: рост, телосложение (вес), цвет волос и глаз, одежда;

найдите фотографии ребенка и другую идентификационную информацию.

3. Поддерживайте постоянную связь с полицией. Следуйте инструкциям следователей.

4. Не публикуйте слишком много информации онлайн. Такие действия могут причинить вред безопасности ребенка.

Похищение Россией украинских детей

В марте 2023 года, международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию детей из временно оккупированных территорий Украины в Россию.

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

В сентябре стало известно, что с оккупированной территории Херсонской области удалось эвакуировать еще 11 детей.