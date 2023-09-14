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З окупованої частини Херсонської області повернули 11 дітей

Херсон, Четвер 14 вересня 2023 12:15
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З окупованої частини Херсонської області повернули 11 дітей Фото: з окупованої частини Херсонської області повернули 11 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

З окупованої території Херсонської області вдалося евакуювали ще 11 дітей. Найменшій дівчинці лише три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Неповнолітніх вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Серед дітлахів двоє позбавлені батьківського піклування. Інші дев'ять мають батьків. Наймолодшій дівчинці лише три роки.

Всього з початку цього року з російської окупації вдалося повернути 112 херсонських дітей.

Зазначається, що над поверненням дітей працювали організація Save Ukraine, Офіс уповноваженого з прав людини, Мінреінтеграції, БО "Українська мережа за права дитини", органи опіки та піклування, служби у справах дітей.

Росія депортує українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська раніше заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути з Росії 11 дітей, який незаконно депортували окупанти.

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