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Знеструмлення в Донецькій області: енергетики повернули світло 90% споживачів

Донецька область, Неділя 10 грудня 2023 18:26
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Знеструмлення в Донецькій області: енергетики повернули світло 90% споживачів Фото: енергетики повернули світло 90% споживачів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні через спрацювання автоматики захисту на одній з теплоелектростанцій Донецької області без світла тимчасово залишились мешканці півночі області. Наразі світло повернули вже 90% споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В компанії повідомили, що електрикам вдалось менш ніж за годину повернути електропостачання майже 200 тисяч родин області.

"Це 90% наших клієнтів, знеструмлених через це відключення. Докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - пояснили в ДТЕК.

Нагадаємо, за даними в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, проблеми зі світлом виникли через спрацювання автоматики захисту на Словʼянській ТЕС.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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Донецька область Електроенергія
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