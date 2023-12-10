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У кількох районах Краматорська зникло світло: названо причину

Краматорськ, Неділя 10 грудня 2023 16:07
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У кількох районах Краматорська зникло світло: названо причину Фото: у кількох районах Краматорська зникло світло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У деяких районах Краматорську зникло електропостачання. Наразі спеціалісти працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорська міська рада.

"У Краматорську місцями зникло електропостачання - РЕМ працюють над зʼясуванням причин відключення", - повідомили в міськраді.

За даними мерії, щойно спеціалісти знайдуть причину аварійної ситуації, вони повідомлять містян про подальший перебіг подій.

Причина неполадок

За даними в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, проблеми зі світлом виникли через спрацювання автоматики захисту на Словʼянській ТЕС.

"Через що знеструмлено електромережі 110кВ та 330 кВ. Без електропостачання населенні пункти північної частини області", - пояснив він.

Наразі, за даними Мороза, фахівці ДТЕК спільно с Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту.

"Після визначення причин, роботу мережі буде відновлено, або заживлено за іншою схемою", - пояснив він.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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