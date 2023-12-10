Обесточивание в Донецкой области: энергетики вернули свет 90% потребителей

Сегодня из-за срабатывания автоматики защиты на одной из теплоэлектростанций Донецкой области без света временно остались жители севера области. Сейчас свет вернули уже 90% потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В компании сообщили, что электрикам удалось менее чем через час вернуть электроснабжение почти 200 тысяч семей области.

"Это 90% наших клиентов, обесточенных из-за этого отключения. Прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - пояснили в ДТЭК.

Напомним, по данным и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игоря Мороза, проблемы со светом возникли из-за срабатывания автоматики защиты на Славянской ТЭС.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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