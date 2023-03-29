UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Знеструмлення в 12 областях через негоду: яка ситуація зі світлом в Україні

Фото: яка ситуація зі світлом спостерігається в Україні на 29 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 29 березня, в Україні спостерігається знеструмлення в 12 регіонах через негоду, яка характеризується штормовим вітром та снігом з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Через негоду (штормовий вітер, сніг з дощем) та пошкодження у мережах операторів систем розподілу є значні знеструмлення споживачів у 12 областях України", - йдеться в повідомленні.

А саме в:

  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Хмельницькій;
  • Чернівецькій;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Черкаській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Дніпропетровській;
  • Сумській.

Зокрема, в Житомирській області через зростання споживання та значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, збільшується обсяг обмеження споживання.

Як повідомлялося, аварійні відключення світла сьогодні, 29 березня, було запроваджено в деяких районах Києва. Причиною цього стали пошкодження мережі через негоду. Крім того, в Київській області через негоду знеструмлено 60 населених пунктів.

Нагадаємо, в Одесі та районі сьогодні, 28 березня, вранці через негоду сталися аварійні відключення світла. Енергетики повністю відновили електропостачання вже вдень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вимкнення світла