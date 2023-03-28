В "Укренерго" зробили оптимістичний прогноз щодо світла на найближчі півроку
Електроенергії в Україні має вистачити на найближчі шість місяців для забезпечення потреб споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
"Українська енергосистема є частиною європейської, а значить, у нас буде можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий чинник енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, гадаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі", - наголосив Кудрицький.
При цьому він зазначив, що Україні необхідно підготуватися до наступної зими. Це передбачає відновлення роботи пошкоджених енергоблоків на теплових та гідроелектростанціях та максимальну мобілізацію всіх ресурсів енергосистеми.
Нагадаємо, в Одесі та районі сьогодні, 28 березня, вранці через негоду сталися аварійні відключення світла.
Енергетики повністю відновили електропостачання вже вдень.
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