Обесточивание в 12 областях из-за непогоды: какая ситуация со светом в Украине

В среду, 29 марта, в Украине наблюдается обесточивание в 12 регионах из-за непогоды, которая характеризуется штормовым ветром и снегом с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины", - говорится в сообщении.

А именно в:

Житомирской;

Винницкой;

Хмельницкий;

Черновицкой;

Киевской;

Черниговской;

Черкасской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Сумской.

В частности, в Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, вследствие неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничения потребления.