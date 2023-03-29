Обесточивание в 12 областях из-за непогоды: какая ситуация со светом в Украине

В среду, 29 марта, в Украине наблюдается обесточивание в 12 регионах из-за непогоды, которая характеризуется штормовым ветром и снегом с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины", - говорится в сообщении.
А именно в:
В частности, в Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, вследствие неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничения потребления.
Как сообщалось, аварийные отключения света сегодня, 29 марта, были введены в некоторых районах Киева. Причиной этого стали повреждения сети из-за непогоды. Кроме того, в Киевской области из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов.
Напомним, в Одессе и районе сегодня, 28 марта, утром из-за непогоды произошли аварийные отключения света. Энергетики полностью восстановили электроснабжение уже днем.
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