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Обесточивание в 12 областях из-за непогоды: какая ситуация со светом в Украине

Фото: какая ситуация со светом наблюдается в Украине на 29 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 марта, в Украине наблюдается обесточивание в 12 регионах из-за непогоды, которая характеризуется штормовым ветром и снегом с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Из-за непогоды (штормовой ветер, снег с дождем) и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 12 областях Украины", - говорится в сообщении.

А именно в:

  • Житомирской;
  • Винницкой;
  • Хмельницкий;
  • Черновицкой;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Черкасской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Сумской.

В частности, в Житомирской области из-за роста потребления и значительных повреждений сетей, вследствие неоднократных атак россиян, увеличивается объем ограничения потребления.

Как сообщалось, аварийные отключения света сегодня, 29 марта, были введены в некоторых районах Киева. Причиной этого стали повреждения сети из-за непогоды. Кроме того, в Киевской области из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов.

Напомним, в Одессе и районе сегодня, 28 марта, утром из-за непогоды произошли аварийные отключения света. Энергетики полностью восстановили электроснабжение уже днем.

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