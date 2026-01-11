UA

Знеструмлені Запорізька та частина Дніпропетровської області: як відновлюють світло

Фото: як відновлюється електропостачання після масштабних обстрілів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Знеструмленими залишаються Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Енергетики поступово відновлюють світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами Федорова, всі лікарні Запоріжжя працюють у штатному режимі - вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

Також в області відкриваються Пункти незламності. 

Очільник ОВА попередив, що через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водою.

"Усі спеціалісти вже працюють на місцях. Водопостачання поступово відновлюється. Тримаємо ситуацію під контролем", - запевнив він. 

Також Іван Федоров поінформував, що відновлення електропостачання триває, енергетики працюють у посиленому режимі.

"Задіяні аварійні бригади. Роботи тривають. Підключення відбувається поступово", - написав він. 

 

 

Блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок чергових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 10 січня без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація - на Дніпропетровщині, у Київській області та в самому Києві.

Внаслідок ударів у Дніпропетровській області було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

Перед тим 7 січня РФ завдала масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей. Регіони повністю залишилися без електропостачання.

Усі лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили. Мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня, зазначивши, що технічно ситуація є однією з найскладніших.

