Обесточены Запорожская и часть Днепропетровской области: как восстанавливают свет

Обесточенными остаются Запорожская область и часть Днепропетровской области. Энергетики постепенно восстанавливают свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
По словам Федорова, все больницы Запорожья работают в штатном режиме - они автоматически перешли на генераторы при отключении электричества.
Также в области открываются Пункты несокрушимости.
Глава ОВА предупредил, что из-за отсутствия электроснабжения в некоторых районах Запорожья могут быть перебои с водой.
"Все специалисты уже работают на местах, водоснабжение постепенно восстанавливается. Держим ситуацию под контролем", - заверил он.
Также Иван Федоров сообщил, что восстановление электроснабжения продолжается, энергетики работают в усиленном режиме.
"Задействованы аварийные бригады. Работы продолжаются, подключение происходит постепенно", - написал он.
Как сообщало РБК-Украина, в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация - на Днепропетровщине, в Киевской области и в самом Киеве.
В результате ударов в Днепропетровской области были обесточены более 130 тысяч потребителей.
Перед тем 7 января РФ нанесла массированные удары по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей. Регионы полностью остались без электроснабжения.
Все больницы Днепра перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продолжили. Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня, отметив, что технически ситуация является одной из самых сложных.