Обесточены Запорожская и часть Днепропетровской области: как восстанавливают свет

Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях

Как сообщало РБК-Украина, в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в ночь на 10 января без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах. Самая сложная ситуация - на Днепропетровщине, в Киевской области и в самом Киеве.

В результате ударов в Днепропетровской области были обесточены более 130 тысяч потребителей.

Перед тем 7 января РФ нанесла массированные удары по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей. Регионы полностью остались без электроснабжения.

Все больницы Днепра перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продолжили. Мэр Днепра Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня, отметив, что технически ситуация является одной из самых сложных.