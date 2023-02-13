Знешкоджували "диверсантів" біля кордону з Білоруссю: СБУ провела тренування у Рівненській області

Служба безпеки України провела контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області задля підвищення рівня безпеки поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Повідомляється, що навчання тривали в умовах максимально наближених до реальних із залученням значної кількості особового складу Сил оборони, військової та спецтехніки, у тому числі дронів.

За задумом, "диверсанти", перевдягнені у цивільних, таємно проникли на територію області. Вони захопили будівлю міськради у райцентрі поблизу білоруського кордону та взяли у заручники усіх працівників, що перебували на вказаному об’єкті.

"Зловмисники" застосовували психологічний тиск і погрози фізичної розправи, намагалися змусити "потерпілих" співпрацювати із противником та перелаштувати роботу міськради на користь Росії.

Тоді керівництво оперативного штабу прийняло рішення про проведення штурму. У ході спецоперації правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовну ворожу групу та звільнили "заручників".

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

За оцінками координаційної групи, учасники тренувань ефективно відпрацювали алгоритм взаємодії. Також визначено напрямки подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз держбезпеці України.