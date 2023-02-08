Наєв перевірив роботу мобільних груп ППО на півночі України (відео)

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув з робочою поїздкою в Північну операційну зону. Де перевірив роботу мобільних груп ППО, які захищають українське небо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Об'єднаних Сил ЗСУ.

Також, як зазначено в повідомленні, Наєв ознайомився з умовами служби та побутом мобільних груп протиповітряної оборони.

"Під час відвідування пунктів дислокації та стартових позицій приділялась увага й ефективності функціонування систем протиповітряної оборони як українських зразків озброєння, так і озброєння, що надійшло в якості допомоги від іноземних партнерів", - йдеться в повідомленні.

За словами командувача, воїни протиповітряної оборони не припиняють стежити за повітряним простором ні на хвилину.

"Але інтенсивна бойова робота починається у разі загрози дії літальних апаратів ворога, які з’являються у повітряному просторі України та загрожують життю громадян, важливим стратегічним об’єктам та цивільним об’єктам критичної інфраструктури", - зазначив Наєв.

Як пояснює генерал-лейтенант, коли українці тільки чують сигнал повітряної тривоги, то розрахунки протиповітряної оборони вже займають свої основні або запасні стартові позиції та приводять системи у готовність, щоб у разі потреби перехопити удар противника.

"В умовах ведення бойових дій розрахунки ППО не знаходяться на одному місці, оскільки таким чином ворог міг би вирахувати їх місцезнаходження та знищити систему оборону", - додає Наєв.

Також в прес-службі Командування додають, що цього разу генерал-лейтенант Сергій Наєв не лише переконався в ефективності системи ППО, а й "на власні очі побачив умови служби військових та посмакував їхньою улюбленою стравою - борщем".

Раніше ми писали, що українські військові на півночі посилюються мобільними ППО для захисту Києва та ближніх областей.

Нагадаємо, нещодавно в Командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ розповіли про оборону об’єктів критичної інфраструктури на півночі.

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