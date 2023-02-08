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"Київська область захищена": Сили оборони показали навчання на півночі (відео)

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Київ, Середа 08 лютого 2023 15:03
"Київська область захищена": Сили оборони показали навчання на півночі (відео) Фото: сили оборони Києва показали навчання на півночі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сили оборони Києва провели чергові навчання на півночі країни. Бійці запевняють, що місто та область захищені від ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

"Київська область захищена! Сили оборони Києва завжди готові та постійно вдосконалюються! На спільних штабних тренуваннях на північному кордоні відпрацювали злагодженість роботи підрозділів. Аеророзвідка та піхота, артилерія та танки, імітація артилерійського обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, самохідний артилерійський дивізіон Окремої президентської бригади відпрацював застосування трофейних російських високоточних снарядів.

"Так би мовити, дякуємо ворогам за "ленд-ліз"!" - додають військові.

Нагадаємо, що сьогодні командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на півночі перевірив роботу мобільних груп ППО, які захищають українське небо.

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