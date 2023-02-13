Обезвреживали "диверсантов" у границы с Беларусью: СБУ провела тренировку в Ровенской области
Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области для повышения уровня безопасности вблизи границы с Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Сообщается, что обучение проходили в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением значительного количества личного состава Сил обороны, военной и спецтехники, в том числе дронов.
По замыслу, "диверсанты", переодетые в гражданские, тайно проникли на территорию области. Они захватили здание горсовета в райцентре вблизи белорусской границы и взяли в заложники всех находившихся на указанном объекте работников.
"Злоумышленники" применяли психологическое давление и угрозы физической расправы, пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с противником и перестроить работу горсовета в пользу России.
Тогда руководство оперативного штаба приняло решение о проведении штурма. В ходе спецоперации правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условную вражескую группу и освободили "заложников".
В учениях приняли участие подразделения СБУ ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
По оценкам координационной группы, участники тренировок эффективно отработали алгоритм взаимодействия. Также определены направления дальнейшего усовершенствования порядка действий по предотвращению и нейтрализации угроз госбезопасности Украины.
Напомним, Силы обороны Киева провели очередные учения на севере страны.
Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил работу мобильных групп ПВО, которые защищают украинское небо на севере.
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