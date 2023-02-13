Обезвреживали "диверсантов" у границы с Беларусью: СБУ провела тренировку в Ровенской области

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области для повышения уровня безопасности вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Сообщается, что обучение проходили в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением значительного количества личного состава Сил обороны, военной и спецтехники, в том числе дронов.

По замыслу, "диверсанты", переодетые в гражданские, тайно проникли на территорию области. Они захватили здание горсовета в райцентре вблизи белорусской границы и взяли в заложники всех находившихся на указанном объекте работников.

"Злоумышленники" применяли психологическое давление и угрозы физической расправы, пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с противником и перестроить работу горсовета в пользу России.

Тогда руководство оперативного штаба приняло решение о проведении штурма. В ходе спецоперации правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условную вражескую группу и освободили "заложников".

В учениях приняли участие подразделения СБУ ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок эффективно отработали алгоритм взаимодействия. Также определены направления дальнейшего усовершенствования порядка действий по предотвращению и нейтрализации угроз госбезопасности Украины.