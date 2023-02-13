ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обезвреживали "диверсантов" у границы с Беларусью: СБУ провела тренировку в Ровенской области

Новина українською →
Ровенская область, Понедельник 13 февраля 2023 16:42
Обезвреживали "диверсантов" у границы с Беларусью: СБУ провела тренировку в Ровенской области Иллюстративное фото: СБУ провела контрдиверсионные тренировки вблизи границы с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки в приграничных районах Ровенской области для повышения уровня безопасности вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сообщается, что обучение проходили в условиях максимально приближенных к реальным с привлечением значительного количества личного состава Сил обороны, военной и спецтехники, в том числе дронов.

По замыслу, "диверсанты", переодетые в гражданские, тайно проникли на территорию области. Они захватили здание горсовета в райцентре вблизи белорусской границы и взяли в заложники всех находившихся на указанном объекте работников.

"Злоумышленники" применяли психологическое давление и угрозы физической расправы, пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с противником и перестроить работу горсовета в пользу России.

Тогда руководство оперативного штаба приняло решение о проведении штурма. В ходе спецоперации правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условную вражескую группу и освободили "заложников".

В учениях приняли участие подразделения СБУ ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок эффективно отработали алгоритм взаимодействия. Также определены направления дальнейшего усовершенствования порядка действий по предотвращению и нейтрализации угроз госбезопасности Украины.

Напомним, Силы обороны Киева провели очередные учения на севере страны.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил работу мобильных групп ПВО, которые защищают украинское небо на севере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Беларусь Ровенская область
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне