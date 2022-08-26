ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Знают куда бьют": оккупанты в "ДНР" признают четкое попадание ВСУ по складам

Новина українською →
Донбасс, Пятница 26 августа 2022 09:55
"Знают куда бьют": оккупанты в "ДНР" признают четкое попадание ВСУ по складам Фото: оккупанты в "ДНР" признают четкое попадание ВСУ по складам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На оккупированных территориях Донецкой области захватчики признают попадание ВСУ по складам врага. Они называют удары наших защитников "четкими".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Минобороны.

Так, в перехваченном украинской разведкой разговоре военный так называемой "ДНР" и его жена рассказали о взрывах на складах оккупантов:

- Что такое? Е*ануло где-то?

- Ну в 4 утра попали в состав БК между "Ашаном" и "Метро", вот это как с правой стороны, чуть-чуть ниже трасы... Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают куда и бьют, - рассказала женщина мужу-оккупанту.

Напомним, что ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 24 августа уничтожили несколько баз и складов с боеприпасами врага.

Между тем, по состоянию на сегодняшнее утро, всего с начала полномасштабной войны РФ уже потеряла около 46 250 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ДНР Донецкая область Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать