ВСУ на юге и востоке уничтожили базы и склады БК оккупантов: Братчук рассказал, где именно

Фото: ВСУ на юге и востоке уничтожили базы и склады БК оккупантов (Getty Images)

ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 24 августа уничтожили несколько баз и складов с боеприпасами врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным прессекретаря областной военной администрации, в течение текущих суток Россия потеряла: склад БК в Токмаке Запорожской области;

базу в Ровеньках Луганской области;

базу в Каховском районе Херсонской области;

склад БК и базу в Чаплинке Херсонской области; Кроме этого, уточняют информация относительно удара в Бериславском районе Херсонской области. "Демилитаризация орды. Дальше будет", - отметил Братчук.