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"Знають, куди б'ють": окупанти в "ДНР" визнають чітке попадання ЗСУ по складах

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Донбас, П'ятниця 26 серпня 2022 09:55
"Знають, куди б'ють": окупанти в "ДНР" визнають чітке попадання ЗСУ по складах Фото: окупанти в "ДНР" визнають чітке попадання ЗСУ по складах (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На окупованих територіях Донецької області загарбники визнають влучання ЗСУ по складах ворога. Вони називають удари наших захисників "чіткими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

Так, у перехопленій українською розвідкою розмові військовий так званої "ДНР" і його дружина розповіли про вибухи на складах окупантів:

- Что такое? Е*ануло где-то?

- Ну в 4 утра попали в склад БК между "Ашаном" и "Метро", вот это как с правой стороны, чуть-чуть ниже трасы... Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин, короче детонировало до 8 утра. Там несколько прилетов было, 4 наверное. Ну четко били, прям знают, куда бьют, - розповіла жінка чоловіку-окупантові.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні та сході України. Наші воїни 24 серпня знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.

Тим часом, станом на сьогоднішній ранок, всього з початку повномасштабної війни РФ вже втратила близько 46 250 своїх військових.

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