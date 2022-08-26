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ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России

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Киев, Пятница 26 августа 2022 09:25
ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России Фото: ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 400 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабной войны уже потеряла около 46 250 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери противника 26.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 46250 (+400) человек ликвидировано,
  • танков - 1936 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 4251 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1040 (+3) ед,
  • РСЗО - 272 (+0) ед,
  • средства ПВО - 148 (+0) ед,
  • самолетов - 234 (+0) ед,
  • вертолетов - 202 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 834 (+6),
  • крылатые ракеты - 196 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,
  • специальная техника - 99 (+0).

    Напомним, по данным ISW, президент России Владимир Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации. На это указывает подписанный диктатором указ об увеличении армии РФ.

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