ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России

Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 400 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабной войны уже потеряла около 46 250 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении. Общие боевые потери противника 26.08 ориентировочно составили: личного состава - около 46250 (+400) человек ликвидировано,

танков - 1936 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4251 (+6) ед,

артиллерийских систем - 1040 (+3) ед,

РСЗО - 272 (+0) ед,

средства ПВО - 148 (+0) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 202 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 834 (+6),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,

специальная техника - 99 (+0).