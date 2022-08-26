ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов: названы новые потери России
Фото: ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов (Getty Images)
Украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 400 оккупантов. Всего Россия с начала полномасштабной войны уже потеряла около 46 250 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери за прошедшие сутки оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери противника 26.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 46250 (+400) человек ликвидировано,
- танков - 1936 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 4251 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1040 (+3) ед,
- РСЗО - 272 (+0) ед,
- средства ПВО - 148 (+0) ед,
- самолетов - 234 (+0) ед,
- вертолетов - 202 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 834 (+6),
- крылатые ракеты - 196 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3162 (+2) ед,
- специальная техника - 99 (+0).
Напомним, по данным ISW, президент России Владимир Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации. На это указывает подписанный диктатором указ об увеличении армии РФ.
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