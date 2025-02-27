"Знаю його давно". Трамп не вірить, що Путін порушить мирну угоду щодо України

Переговори про припинення вторгнення Росії в Україну "дуже просунулися". І російський диктатор Володимир Путін не буде тиснути на відновленні війни, якщо вдасться досягти перемир’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, яке наводить слова американського президента Дональда Трампа.
"Я говорив із ним. Я знаю його вже давно. Нам довелося пройти через "російську містифікацію" разом", - сказав Трамп, маючи на увазі розслідування щодо втручання Росії у вибори 2016 року.
Він також наголосив, що не сумнівається в намірах російського диктатора.
"Я не вірю, що він порушить своє слово. Не думаю, що він повернеться до війни проти України, коли ми укладемо угоду. Я вважаю, що угода відбудеться", - сказав він.
Коли журналіст зауважив, що Путіну не можна довіряти, Трамп пояснив свою позицію.
"Ви знаєте, це принцип довіряй і перевіряй. Назвемо це так, і я думаю, що ми обидва можемо бути такими. Це - ви повинні перевіряти, тому що ви ніколи не знаєте, що може статися", - додав він.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, президент Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Політики зокрема обговорили війну Росії проти України.
Зауважимо, що Трамп під час розмови зазначив, що США провели "хороші переговори" з Україною та Росією. Завдяки цьому, за його словами, є значні просування в питанні мирної угоди.
Водночас варто зауважити, що під час зустрічі Трамп також сказав, що не може повірити в те, що назвав українського президента Володимира Зеленського "диктатором".
РБК-Україна також повідомляло, що американський лідер згадав і про угоду про рідкісноземельні метали. Він повідомив, що вони мають завтра підписати її з українським президентом Володимиром Зеленським.
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