"Знайшов на вулиці": у Києві підліток запустив салют, тепер його батьками займається поліція

Нагадаємо, закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард в Україні набрав чинності на початку листопада 2023 року.

Тепер людям, які попри заборону використовують піротехніку під час війни, може загрожувати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Читайте також, які штрафи загрожують занадто гучним українцям за шум, музику та "балаган" під вікнами будинків.