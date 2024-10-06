Знайшли спецтехніку і не лише. Партизани провели розвідку важливої ​​військової частини у Криму

Розвідка партизанів у Криму

Партизани постійно проводять розвідку військових об'єктів російської армії у Криму. Це стосується не лише військових частин, а й баз, а також переміщення ППО.

Наприклад, нещодавно партизани зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО у Криму. Йдеться про комплес, розташований у районі Керченського мосту.

До цього повідомлялося, що РФ продовжує стягувати на Кримський міст ППО, навіть виставкових зразків. Крім того, окупанти будують на переправі "загадкову споруду".

Ймовірно, цей рух пов'язаний з тим, що РФ готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Виходячи з останніх даних супутника, в районі переправи з'явилися дві ППО "Панцир" і не тільки.

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