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Росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Керченський міст, - "Кримський вітер"

Крим, Середа 02 жовтня 2024 12:25
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Росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Керченський міст, - "Кримський вітер" Фото: Кримський міст (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

РФ готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. У районі переправи з'явилися дві ППО "Панцир" і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Так, нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд довкола Кримського мосту.

"Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще на початку травня, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак. Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами", - повідомляє моніторинговий канал.

До червня, за даними аналітиків, захисні заходи були посилені додатковими баржами та плавучими боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту.

"Але нові зображення, зроблені в суботу, 29 вересня, демонструють значне збільшення кількості барж, які захищають міст. Супутникові знімки, зроблені в суботу, також показали дві системи протиповітряної оборони "Панцир" поблизу мосту", - зазначає "Кримський вітер".

Це, як зазначають аналітики, свідчить про те, що Росія стурбована не лише загрозою з моря, а й намагається захистити міст від атак з повітря.

Кримський міст

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього окупанти збудували Керченський міст, що з'єднує півострів із материковою частиною РФ. Ця споруда вважається незаконною.

Для України Кримський міст є законною ціллю для ударів. Причому Сили оборони їх наносили вже двічі - 8 жовтня 2022 року та 17 липня 2023 року. Ще у квітні 2024 року The Guardian писало, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

У зв'язку з цим останніми місяцями окупанти активно зміцнюють переправу. Наприклад, на початку вересня повідомлялося, що РФ продовжує стягувати на Кримський міст ППО, навіть виставкових зразків. Крім того, окупанти будують на переправі "загадкову споруду".

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