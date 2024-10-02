Росіяни готуються до безпрецедентної атаки на Керченський міст, - "Кримський вітер"

РФ готується до безпрецедентної атаки на Кримський міст. У районі переправи з'явилися дві ППО "Панцир" і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Кримський вітер ".

Так, нові супутникові знімки свідчать про нарощування оборонних споруд довкола Кримського мосту.

"Росія почала розміщувати баржі на південній стороні мосту ще на початку травня, щоб захистити конструкцію та судноплавний канал від майбутніх українських атак. Раніше встановлені бар'єри були пошкоджені штормами", - повідомляє моніторинговий канал.

До червня, за даними аналітиків, захисні заходи були посилені додатковими баржами та плавучими боновими загородженнями, які розташовані паралельно до мосту.

"Але нові зображення, зроблені в суботу, 29 вересня, демонструють значне збільшення кількості барж, які захищають міст. Супутникові знімки, зроблені в суботу, також показали дві системи протиповітряної оборони "Панцир" поблизу мосту", - зазначає "Кримський вітер".

Це, як зазначають аналітики, свідчить про те, що Росія стурбована не лише загрозою з моря, а й намагається захистити міст від атак з повітря.