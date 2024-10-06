Нашли спецтехнику и не только. Партизаны провели разведку важной воинской части в Крыму

Разведка партизан в Крыму

Партизаны постоянно проводят разведку военных объектов российской армии в Крыму. Это касается не только военных частей, но и баз, а также перемещения ПВО.

Например, недавно партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 к системам ПВО в Крыму. Речь идет про комплес, расположенный в районе Керченского моста.

До этого сообщалось, что РФ продолжает стягивать на Крымский мост ПВО, даже выставочных образцов. Кроме того, оккупанты строят на переправе "загадочное сооружение".

Вероятно, это движение связано с тем, что РФ готовится к беспрецедентной атаке на Крымский мост. Исходя из последних данных спутника, в районе переправы появились две ПВО "Панцирь" и не только.

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