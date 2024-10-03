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Партизани зафіксували перевезення ракет С-300 до ППО в районі Керченського мосту

Крим, Четвер 03 жовтня 2024 13:27
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Партизани зафіксували перевезення ракет С-300 до ППО в районі Керченського мосту Фото: партизани зафіксували перевезення ракет С-300 до ППО в районі Керченського мосту (wikipedia)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО у Криму. Йдеться про комплес, розташований у районі Керченського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО в Криму", - йдеться у повідомленні.

Це, на думку партизанів, свідчить про те, що ЗС РФ готуються до віддзеркалення масованої атаки на їхні військові об'єкти і намагаються посилити свою оборону.

"Цього разу агент виявив маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300 поблизу Керченського мосту, який намагаються зберегти всіма можливими способами", - додали в "АТЕШ".

Партизани зафіксували перевезення ракет С-300 до ППО в районі Керченського мосту (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Криму

Російські війська захопили Крим у 2014 році. Після цього окупанти збудували там незаконну споруду - Керченський міст, що зв'язує півострів з Росією.

Враховуючи, що це будівництво незаконне, а Крим окуповано, Сили оборони України вважають переправу своєю законною ціллю для ударів. Причому Кримський міст уже обстрілювався двічі - у жовтні 2022-го, та у липні 2023-го.

На даний момент російські війська готуються до безпрецедентної атаки на Кримський міст. Згідно з новими супутниковими знімками, в районі переправи з'явилися дві ППО "Панцир" і не тільки.

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