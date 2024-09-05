РФ "запаковує" Кримський міст ППО та будує "загадкову споруду", - Плетенчук

РФ продовжує стягувати на Кримський міст ППО, навіть виставкових зразків. Крім того, окупанти будують на переправі "загадкову споруду".

"Тягнуть звідусіль. І вони реально дуже щільно запаковують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж "непотопляемого авианосца", як вони називають його періодично. Тому так, їхня основна мета, це по-перше, залишити можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, залишити можливість використовувати Крим як військову базу", - розповів він.

А по-друге, як зазначив речник, окупанти хочуть продовжувати використовувати Крим як логістичний ланцюжок для постачання на південне угруповання.

"Раніше ключову роль у цьому відігравав пором, а зараз Кримський міст, бо пороми не працюють. І навіть незважаючи на те, що міст не витягує цієї логістики, росіяни все одно намагаються максимально його захистити зі зрозумілих причин. Тому що це символ і окрім того, не слід забувати, що Кримський міст і та енергетична гілка для забезпечення Криму, вже не кажучи про постачання товарів повсякденного вжитку та пального", - додав він.

Плетенчук додав, що на Кримському мосту можна побачити різні системи ППО, навіть доходить до виставкових комплексів.

Будівництво "загадкової споруди"

Коментуючи будівництво "загадкової споруди" на Керченській переправі, Плетенчук назвав її черговою перепоною.

"Поки важко зрозуміти (що саме будує РФ, - ред), бо попереду сезон штормів і чесно кажучи конструкція ця не виглядає фундаментальною, але в будь якому разі це чергова перепона, яка може захищати від можливих дронових атак, а можливо вона буде використовуватись як паралельних перехід, бо вони її будують у вигляді мосту. Але думаю, що в цьому сезоні ми можемо і не побачити її через сезон штормів", - констатував спікер.