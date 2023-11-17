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Знайшли штаб і склад з БК: партизани проникли на базу Чорноморського флоту РФ у Криму

Феодосія, П'ятниця 17 листопада 2023 05:27
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Знайшли штаб і склад з БК: партизани проникли на базу Чорноморського флоту РФ у Криму Архівне фото. Партизани в Криму проникли на базу Чорноморського флоту (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Агент партизанського руху "АТЕШ" провів розвідку в одній з частин Чорноморського флоту Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї із частин Чорноморського флоту РФ", - написано у пості.

У військовій частині партизанів виявив автомобільні бокси та дав координати казарм, штабу та складів з боєприпасами.

"Поки чергова зміна спала в недозволений час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу ВЧ 80393", - повідомили адміністратори каналу.

Робота партизанів на окупованих територіях

Партизани виявили під Маріуполем військову базу окупантів. На ній розміщено склад техніки та склад із пальним.

Також партизани зауважили, що російські війська облаштували базу у селі Урзуф Донецької області на місці колишньої української військової частини. На цій базі вони навчають та відправляють на фронт своїх мобілізованих.

Раніше ми повідомляли, що партизани зафіксували перекидання військової техніки з окупованого Криму до Херсонської області.

В окупованому Криму партизани виявили великий склад пально-мастильних матеріалів російських військ. Цей склад є важливим стратегічним об'єктом російських окупантів.

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