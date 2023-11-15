Партизани показали базу окупантів між Маріуполем і Бердянськом. Туди посилають "мобіків"

У селі Урзуф Маріупольського району Донецької області російські загарбники облаштували базу на місці колишньої військової частини Збройних Сил України. Туди інтервенти направляють своїх мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал кримського руху спротиву "АТЕШ".

Населений пункт у Мангуській селищній громаді знаходиться поряд з адміністративним кордоном Запорізької області на узбережжі Азовського моря.

Село Урзуф Донецької області на карті (фото: скрін google.com/maps)

За словами представників підпілля, російські окупанти в селі Урзуф збирають на цій базі мобілізованих, яких потім відправляють брати участь у бойових діях.

"На кордоні Донецької та Запорізької областей у селі Урзуф наші агенти помітили базу рашистів. Раніше до окупації там знаходилася частина ЗСУ, після окупації війська РФ зайняли її та облаштувались там. Зараз туди прибувають мобілізовані, після чого їх відправляють на фронт", - йдеться у публікації.

Було оприлюднено координати ворожої бази: 46.909808,37.119361. Також партизани показали кадри із цим об'єктом у селі Урзуф.

"Дані про розміщення вже передані потрібним людям, чекаємо на великі феєрверки", - додали в "Атеш".

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР Міноборони України, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Нині її темпи становлять понад 20 тисяч людей на місяць. Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Крім того, окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

Нагадаємо, перед цим представник ГУР Міноборони Україна казав, що Росія може запустити нову хвилю публічної мобілізації вже восени. При цьому у Кремль думають над тим, як підвищити готовність населення "йти на забій".