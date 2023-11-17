Нашли штаб и склад с БК: партизаны проникли на базу Черноморского флота РФ в в Крыму

Агент партизанского движения "АТЕШ", провел разведку в одной из частей Черноморского флота России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "АТЕШ ".

"Агент "АТЕШ" успешно провёл разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота РФ", - написано в посте.

В воинской части партизан обнаружил автомобильные боксы и дал координаты казарм, штаба и складов с боеприпасами.

"Пока дежурная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов с БК, казарм и штаба ВЧ 80393", - сообщили администраторы канала.

Работа партизан на оккупированных территориях

Партизаны обнаружили под Мариуполем военную базу оккупантов. На ней размещен склад техники и склад с горючим.

Также партизаны заметили, что российские войска обустроили базу в селе Урзуф Донецкой области на месте бывшей украинской воинской части. На этой базе они обучают и отправляют на фронт своих мобилизованных.

Ранее мы сообщали, что партизаны зафиксировали переброску военной техники из оккупированного Крыма в Херсонскую область.

В оккупированном Крыму партизаны обнаружили крупный склад горюче-смазочных материалов российских войск. Этот склад является важным стратегическим объектом для российских оккупантов.



