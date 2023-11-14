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Партизани у Криму показали важливий для окупантів склад пального

Вівторок 14 листопада 2023 12:46
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Партизани у Криму показали важливий для окупантів склад пального Фото: в окупованому Криму партизани виявили важливий склад ПММ загарбників (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське було виявлено склад пально-мастильних матеріалів російських загарбників, який становить для інтервентів високу цінність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram кримського руху спротиву "Атеш".

Склад ПММ у Октябрському (інша назва Біюк-Онлар, знаходиться в Курманському районі, в 43 км від м. Сімферополя) зафіксував на камеру представник підпілля на захопленому росіянами українському півострові.

Як зазначають партизани, цей склад має велике значення для військ РФ.

Склад пального російських окупантів у Октябрському Криму (фото: скрін t.me/atesh_ua)

"На території самого складу, а також селища висока активність військової техніки рашистів", - йдеться у публікації.

Також були представлені координати даного складу: 45.287290, 34.126670.

Партизани у Криму показали важливий для окупантів склад пального

Місце в селищі Октябрське, де розташований склад ПММ противника (скрін t.me/atesh_ua)

В "Атеш" додали, що партизани продовжують знаходити військові об'єкти окупантів у Криму та "успішно передавати зібрану інформацію Силам Оборони України".

Нагадаємо, раніше кримські партизани влаштували вилазку в Перевальне (Сімферопольський район), де розташована база 126-ї бригади берегової оборони РФ.

А також перед цим підпільники в окупованому Криму зафіксували колону загарбників зі спецтехнікою в районі Джанкоя, яка потрібна супротивникові для посилення оборони.

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