Склад пального, штаб і не тільки. Партизани показали базу росіян під Маріуполем

Окупанти в смт Мангуш Донецької області організували військову базу. На ній розмістили склад техніки та склад із пальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " АТЕШ ".

Зазначається, що партизани отримали дані про військову базу окупантів у Донецькій області

"Наші агенти у складі ЗС РФ розповіли нам, що в смт Мангуш Донецької області знаходиться російська військова база", - йдеться в повідомленні.

Фото: База росіян (t.me/atesh_ua)

Партизани пишуть, що на ній знаходиться:

Склад із пальним;

Як мінімум 10 бойових броньованих машин;

4 РСЗВ;

Командний пункт;

Штаб.

Партизани "зливають" інформацію про окупантів

У селі Урзуф Маріупольського району Донецької області російські загарбники облаштували базу на місці колишньої військової частини Збройних сил України. Туди росіяни направляють своїх мобілізованих.

Також у тимчасово окупованому Криму в селищі Октябрське було виявлено склад паливно-мастильних матеріалів російських загарбників, який становить для інтервентів високу цінність.