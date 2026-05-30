Знайшли навіть у тилу: СБС розбили полігон бригади, яка лютувала у Бучі (відео)

Деталі масштабної операції СБС

Масштабну нічну атаку провели пілоти Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами. Удари наносилися в оперативній глибині на відстані від 70 до 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Загалом зафіксовано 21 підтверджене результативне влучання по об'єктах кількох армій противника.

Командир підрозділу Роберт Бровді чітко окреслив мету цих регулярних ударів по тилових позиціях ворога.

"Не буде вам, хробаки, спокою у тилу", - наголосив "Мадяр".

Руйнування таборів та втрати окупантів

Під удар безпілотників потрапив військовий табір 64-ї окремої мотострілецької бригади РФ у Приморському Посаді на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Саме цей підрозділ чинив звірства в Бучі під час окупації Київщини у 2022 році. Попередньо підтверджені втрати цієї бригади складають 31 військовослужбовець, серед яких дев'ять ліквідованих, дев'ять поранених та 13 зниклих безвісти.

За даними розвідки, реальні втрати окупантів можуть бути суттєво вищими, оскільки під час розробки операції полігон був максимально заповнений особовим складом.

Окрім цього, українські пілоти атакували російський полігон "Трьохізбєнка" поблизу населеного пункту Кряківка на окупованій Луганщині. Втрати живої сили ворога на цьому об'єкті наразі уточнюються.

Також успішних ударів було завдано по газовому сховищу в районі Єнакієвого Донецької області та по інших логістичних вузлах загарбників.