Что надо знать перед поездкой за границу: рекомендации МИД

Из-за сложной эпидемической ситуации в мире большинство стран запрещают или ограничивают въезд иностранных туристов. В Министерстве иностранных дел объяснили алгоритм действий во время планирования путешествий за границу.

Соответствующие рекомендации обнародовал МИД.

Дипломаты подчеркивают: чтобы во время путешествий не попасть в трудную ситуацию, на этапе планирования поездки нужно осуществить ряд действий, в частности:

связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого бронировалась поездка. Уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в стране и проверить статус бронирования;

связаться с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине, актуализировать карантинные ограничения;

изучить условия страхового полиса. Убедиться, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе - инфицирования коронавирусом;

позаботиться о наличии дополнительных денег на случай чрезвычайной ситуации (отмены обратных рейсов, покупки новых билетов, вынужденного пребывания в стране больше запланированного и т.д.).

взять в путешествие различные платежные средства - платежные карты, наличные и т. д;

взять необходимые медицинские препараты "с запасом" - на случай вынужденной задержки за рубежом;

проверить состояние здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т. д;

проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД (tripadvisor.mfa.gov.ua/map).

В МИД также сообщили, что инициировали проведение разъяснительной работы с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины. Поскольку именно авиакомпании продают украинцам билеты в страны, которые не разрешают въезд украинским туристам.

Напомним, 17 украинских туристов вылетели в Афины из Киева рейсами Ryanair и Wizz Air. Однако их не выпустили из аэропорта из-за запрета въезд в ЕС граждан третьих стран.

В украинском МИДе заявили, что причиной инцидента стала ошибка в работе авиакомпаний.

РБК-Украина также писало, какие страны согласились открыть границы для украинцев.