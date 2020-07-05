В МИД назвали даты возвращения украинцев из Греции

Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)

Рейсы для возвращения украинцев запланированы на понедельник и вторник

Возвращение граждан Украины, которых не пропустили через границу в Греции, состоится в начале недели. Авиарейсы запланированы на 6 и 7 июля.

Об этом сообщает посольство Украины в Греции.

Украинцы вернутся домой обратными рейсами Киев-Афины авиакомпаний Wizzair (7 июля) и Ryanair (6 июля), которые их доставили в Грецию. По точному времени рейсов в посольстве ожидают подтверждения от авиакомпаний.

"Консулы сотрудничают с государственными структурами Греции для того, чтобы к гражданам Украины, отнесенных к категории "нежелательные", не применялась процедура депортации", - заявили в посольстве.

Кроме того, авиакомпании согласились обеспечить своих пассажиров питанием.

"К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - подчеркнули в дипломатическом представительстве.

Напомним, 17 украинских туристов, в том числе детей, не пропустили через греческую границу в аэропорту Афин. После этого украинцев поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта. Отметим, что по состоянию на 5 июля греческая граница закрыта для граждан Украины.

РБК-Украина писало, какие страны согласились открыть границы для украинцев.

Отметим, что Европейский союз 1 июля открыл свои внешние границы для узкого перечня стран, но Украины среди них нет.

Кроме того, почему ограничен въезд украинцев в ЕС, объясняли в Министерстве здравоохранения.

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Автор: Дмитрий Левицкий