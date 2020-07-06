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МИД назвал причину инцидента с украинскими туристами в Греции

Новости » Общество     06.07.2020 - 13:09
МИД назвал причину инцидента с украинскими туристами в Греции
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Сейчас туристы находятся в постоянном контакте с консулами

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что причиной инцидента с украинцами в аэропорту Афин (Греция) стала ошибка в работе авиакомпаний. Сейчас туристы находятся в постоянном контакте с консулами и им предоставляется вся необходимая помощь.

Об этом Евгений Енин заявил на брифинге.

По его словам, инцидент произошел из-за определенных ошибок в работе двух авиакомпаний, а потому обеспечение питанием и транспортировка домой туристов будет за счет авиалиний.

Также он отметил, что сегодня МИД проинформирует все авиалинии, которые работают в Украине, о необходимости тщательно соблюдать правила.

Напомним, с туристической целью в Афины из Киева прилетели 17 граждан Украины на рейсах Ryanair и Wizz Air. Однако их не выпустили из аэропорта из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.

Также ранее сообщалось, что возвращение украинцев, запланировано на 6 и 7 июля.

Кроме того, консулы работают над тем, чтобы 17 украинцам, которые находятся в аэропорту Афин, предоставили возможность проживания в гостинице.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины МИД УкраиныГреция
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