Не знаєте, що вдягнути? Стилістка поділилася простим лайфхаком, який працює завжди
Стилістка поділилася простою формулою, яка допоможе швидко зібрати стильний образ у ситуації, коли "немає чого вдягнути". Вона ідеально підходить для літа, коли хочеться мати доречний вигляд, але не витрачати зайвий час на вибір одягу.
РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком jullztyle розповідає про це докладніше.
Що робити, коли не знаєш, що вдягнути
Усе дуже просто - обираємо кілька речей в одній або схожій колірній гамі, а потім додаємо якийсь яскравий акцент.
"Монохром плюс яскравий акцент - формула, яка працює завжди", - пояснює експерт.
"Монохромні образи мають стильний, стриманий і доречний вигляд у будь-якій ситуації. А якщо додати кольорову сумку, хустку або яскраві туфлі - ви отримаєте ефектний лук без зусиль", - підкреслила вона.
Як це працює
- Вибираєте костюм в одному кольорі - додаєте яскраву сумку.
- Одягаєте білу лляну сорочку і нейтральну спідницю - робите акцент на взутті або аксесуарах.
- Граєте з деталями - і кожен образ виглядає по-новому.
"Ось, наприклад, мій білий тотал-лук із червоною сумкою - мінімум зусиль, максимум стилю. Це перевірено не тільки на мені, а й на десятках клієнток", - зазначає стилістка.
Додаткові поради
- зробіть фотокаталог образів у телефоні - ідеально на випадок, коли часу на вибір одягу обмаль
- спочатку проаналізуйте погоду: взуття та верхній одяг можуть задати тон усьому образу
- визначайте настрій або мету дня: комфорт, упевненість, грайливість або стримана елегантність
- розсортуйте речі за категоріями: розкладіть одяг за типом (сорочки, штани, спідниці, сукні), кольором або призначенням (повсякденний, офіційний). Це допоможе швидше знайти відповідну річ
- інвестуйте в якісні базові речі нейтральних кольорів (чорний, білий, сірий, бежевий, темно-синій): це можуть бути джинси, прості футболки, сорочки, універсальний піджак, балетки або кеди. Ці речі легко комбінуються між собою і з більш яскравими акцентами.
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