Не знаєте, що вдягнути? Стилістка поділилася простим лайфхаком, який працює завжди

Стилістка поділилася простою формулою, яка допоможе швидко зібрати стильний образ у ситуації, коли "немає чого вдягнути". Вона ідеально підходить для літа, коли хочеться мати доречний вигляд, але не витрачати зайвий час на вибір одягу.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком jullztyle розповідає про це докладніше.

Що робити, коли не знаєш, що вдягнути

Усе дуже просто - обираємо кілька речей в одній або схожій колірній гамі, а потім додаємо якийсь яскравий акцент.

"Монохром плюс яскравий акцент - формула, яка працює завжди", - пояснює експерт.

"Монохромні образи мають стильний, стриманий і доречний вигляд у будь-якій ситуації. А якщо додати кольорову сумку, хустку або яскраві туфлі - ви отримаєте ефектний лук без зусиль", - підкреслила вона.

Як це працює

Вибираєте костюм в одному кольорі - додаєте яскраву сумку.

Одягаєте білу лляну сорочку і нейтральну спідницю - робите акцент на взутті або аксесуарах.

Граєте з деталями - і кожен образ виглядає по-новому.

"Ось, наприклад, мій білий тотал-лук із червоною сумкою - мінімум зусиль, максимум стилю. Це перевірено не тільки на мені, а й на десятках клієнток", - зазначає стилістка.

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