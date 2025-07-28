Не знаете, что надеть? Стилист поделилась простым лайфхаком, который работает всегда
Стилист поделилась простой формулой, которая поможет быстро собрать стильный образ в ситуации, когда "нечего надеть". Она идеально подходит для лета, когда хочется выглядеть уместно, но не тратить лишнее время на выбор одежды.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает об этом подробнее.
Что делать, когда не знаешь, что надеть
Все очень просто - выбираем несколько вещей в одной или похожей цветовой гамме, а затем добавляем какой-то яркий акцент.
"Монохром плюс яркий акцент - формула, которая работает всегда", - объясняет эксперт.
"Монохромные образы выглядят стильно, сдержанно и уместно в любой ситуации. А если добавить цветную сумку, платок или яркие туфли - вы получите эффектный лук без усилий", - подчеркнула она.
Как это работает
- Выбираете костюм в одном цвете - добавляете яркую сумку.
- Надеваете белую льняную рубашку и нейтральную юбку - делаете акцент на обуви или аксессуарах.
- Играете с деталями - и каждый образ выглядит по-новому.
"Вот, например, мой белый тотал-лук с красной сумкой - минимум усилий, максимум стиля. Это проверено не только на мне, но и на десятках клиенток", - отмечает стилистка.
Дополнительные советы
- сделайте фотокаталог образов в телефоне - идеально на случай, когда времени на выбор одежды мало
- сначала проанализируйте погоду: обувь и верхняя одежда могут задать тон всему образу
- определяйте настроение или цель дня: комфорт, уверенность, игривость или сдержанная элегантность
- рассортируйте вещи по категориям: разложите одежду по типу (рубашки, брюки, юбки, платья), цвету или назначению (повседневная, официальная). Это поможет быстрее найти подходящую вещь
- инвестируйте в качественные базовые вещи нейтральных цветов (черный, белый, серый, бежевый, темно-синий): это могут быть джинсы, простые футболки, рубашки, универсальный пиджак, балетки или кеды. Эти вещи легко комбинируются между собой и с более яркими акцентами.
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