Не знаете, что надеть? Стилист поделилась простым лайфхаком, который работает всегда

Стилист поделилась простой формулой, которая поможет быстро собрать стильный образ в ситуации, когда "нечего надеть". Она идеально подходит для лета, когда хочется выглядеть уместно, но не тратить лишнее время на выбор одежды.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram стилиста под ником jullztyle рассказывает об этом подробнее.

Что делать, когда не знаешь, что надеть

Все очень просто - выбираем несколько вещей в одной или похожей цветовой гамме, а затем добавляем какой-то яркий акцент.

"Монохром плюс яркий акцент - формула, которая работает всегда", - объясняет эксперт.

"Монохромные образы выглядят стильно, сдержанно и уместно в любой ситуации. А если добавить цветную сумку, платок или яркие туфли - вы получите эффектный лук без усилий", - подчеркнула она.

Как это работает

Выбираете костюм в одном цвете - добавляете яркую сумку.

Надеваете белую льняную рубашку и нейтральную юбку - делаете акцент на обуви или аксессуарах.

Играете с деталями - и каждый образ выглядит по-новому.

"Вот, например, мой белый тотал-лук с красной сумкой - минимум усилий, максимум стиля. Это проверено не только на мне, но и на десятках клиенток", - отмечает стилистка.

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