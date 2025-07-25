Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї

Запіканка з куркою та грибами - це поживна страва, яка поєднує ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершковий соус. Вона готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і підходить для буденного обіду чи вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Шевотовської.
Інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Філе курки потрібно порізати на середні шматочки, додати спеції, соєвий соус, лимонний сік та сметану. Все перемішайте і відставте маринуватись.
Картоплю наріжте на тонкі слайси і викладіть у форму для запікання шарами, кожен шар посоліть, перчіть і змастіть олією. Відправте в духовку на 20-30 хвилин при 200°.
На пательні обсмажте цибульку до мʼякості, викладіть печериці та смажте доки не випарується зайва рідина. Додайте сіль, перець, вершкове масло, часник і обсмажте кілька хвилин.
Збираємо запіканку: на картоплю викладаємо філе, потім гриби і зверху тертий сир. Відправляємо в духовку на 15-20 хвилин при 220°.
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