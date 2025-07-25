UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Не знаєте, що приготувати на обід чи вечерю? Рецепт страви, яка сподобається усій сім'ї

Рецепт смачної запіканки з куркою та грибами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Запіканка з куркою та грибами - це поживна страва, яка поєднує ніжне м’ясо, ароматні гриби та вершковий соус. Вона готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і підходить для буденного обіду чи вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Катерини Шевотовської.

Запіканка з куркою та грибами 

Інгредієнти:

  • філе курки - 2 шт.
  • спеції до курки - 1 ч.л
  • сметана - 2 ст.л
  • лимонний сік - 1 ст.л
  • соєвий соус - 50 г
  • картопля - 3-4 шт.
  • цибуля - 1 шт.
  • печериці - 400 г
  • часник - 3 зубчика
  • вершкове масло - 20 г
  • сир - 150 г
  • сіль, чорний перець - за смаком

Легкий спосіб приготування

Філе курки потрібно порізати на середні шматочки, додати спеції, соєвий соус, лимонний сік та сметану. Все перемішайте і відставте маринуватись.

Картоплю наріжте на тонкі слайси і викладіть у форму для запікання шарами, кожен шар посоліть, перчіть і змастіть олією. Відправте в духовку на 20-30 хвилин при 200°.

На пательні обсмажте цибульку до мʼякості, викладіть печериці та смажте доки не випарується зайва рідина. Додайте сіль, перець, вершкове масло, часник і обсмажте кілька хвилин.

Збираємо запіканку: на картоплю викладаємо філе, потім гриби і зверху тертий сир. Відправляємо в духовку на 15-20 хвилин при 220°.

Рецепт запіканки з куркою та грибами (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиЗдорова їжа