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Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Рецепт блюда, которое понравится всей семье

Рецепт вкусной запеканки с курицей и грибами (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Запеканка с курицей и грибами - это питательное блюдо, которое сочетает нежное мясо, ароматные грибы и сливочный соус. Оно готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и подходит для будничного обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Шевотовской.

Запеканка с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • филе курицы - 2 шт.
  • специи к курице - 1 ч.л
  • сметана - 2 ст.л
  • лимонный сок - 1 ст.л
  • соевый соус - 50 г
  • картофель - 3-4 шт.
  • лук - 1 шт.
  • шампиньоны - 400 г
  • чеснок - 3 зубчика
  • сливочное масло - 20 г
  • сыр - 150 г
  • соль, черный перец - по вкусу

Легкий способ приготовления

Филе курицы нужно порезать на средние кусочки, добавить специи, соевый соус, лимонный сок и сметану. Все перемешайте и отставьте мариноваться.

Картофель нарежьте на тонкие слайсы и выложите в форму для запекания слоями, каждый слой посолите, поперчите и смажьте маслом. Отправьте в духовку на 20-30 минут при 200°.

На сковороде обжарьте лук до мягкости, выложите шампиньоны и жарьте пока не испарится лишняя жидкость. Добавьте соль, перец, сливочное масло, чеснок и обжарьте несколько минут.

Собираем запеканку: на картофель выкладываем филе, затем грибы и сверху тертый сыр. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 220°.

Рецепт запеканки с курицей и грибами (фото: кадр из видео)

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