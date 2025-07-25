Не знаете, что приготовить на обед или ужин? Рецепт блюда, которое понравится всей семье

Запеканка с курицей и грибами - это питательное блюдо, которое сочетает нежное мясо, ароматные грибы и сливочный соус. Оно готовится быстро, не требует сложных ингредиентов и подходит для будничного обеда или ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Екатерины Шевотовской.
Ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Филе курицы нужно порезать на средние кусочки, добавить специи, соевый соус, лимонный сок и сметану. Все перемешайте и отставьте мариноваться.
Картофель нарежьте на тонкие слайсы и выложите в форму для запекания слоями, каждый слой посолите, поперчите и смажьте маслом. Отправьте в духовку на 20-30 минут при 200°.
На сковороде обжарьте лук до мягкости, выложите шампиньоны и жарьте пока не испарится лишняя жидкость. Добавьте соль, перец, сливочное масло, чеснок и обжарьте несколько минут.
Собираем запеканку: на картофель выкладываем филе, затем грибы и сверху тертый сыр. Отправляем в духовку на 15-20 минут при 220°.
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