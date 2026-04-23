Знаємо певне рішення щодо Донбасу, яке задовольнить перш за все нас, - Буданов

"Червона лінія проста і всім зрозуміла. Перше: нічого не віддаємо. Цього не буде. Хто б там що не намагався. Стосовно Донбасу - ми знаємо певне рішення, яке задовольнить перш за все нас. І ніхто тут не в праві торгувати землею", - наголосив він.

Він зазначив, що Україна знаходиться в стані, коли, якщо вона буде слабкою, взагалі ніхто з нею розмовляти не буде.

За словами Буданова, внутрішня сила країни - єдність, стійкість і здатність боротися, а зовнішня - робота з партнерами.

"Але якщо ми будемо роз'єднані зсередини, все інше втрачає будь-яке значення. Нам можна закинути сюди мільйони танків і дронів, але без єдності це не працюватиме", - сказав він.

Глава ОП підкреслив, що в ці часи всі українці мають об'єднатись заради виживання держави, і додав, що "інших варіантів не буде".

"Тому зараз ми всі маємо об'єднатись навколо чіткої вертикалі, яку очолює президент України. Все інше призведе до катастрофи", - наголосив Буданов.

Переговори і Донбас

Нагадаємо, цього року Україна провела кілька раундів переговорів з країною-агресоркою та США. Сторони не змогли дійти згоди щодо припинення вогню, оскільки РФ вимагає здачі неокупованого Донбасу, на що Київ не погоджується.