Війна в Україні

Знаємо методи росіян. Німеччина відповіла на погрози РФ вдарити по Києву

20:45 07.05.2026 Чт
2 хв
Міністр заявив, що це частина стратегії з ослаблення союзників України
aimg Анастасія Никончук
Фото: Йоганн Вадефуль (Віталій Носач РБК-Україна)

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, коментуючи погрози Кремля і заклики до евакуації посольств із Києва, заявив, що Німеччина не планує змінювати роботу свого диппредставництва в українській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: Росія офіційно оголосила "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня

Позиція Німеччини щодо роботи посольства

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що Берлін не планує скорочувати або припиняти діяльність дипломатичної місії в Києві, незважаючи на тиск і заяви з боку Росії.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з іншими посольствами. Ми не дозволимо себе цим залякати. Ми знаємо росіян і ті методи, до яких вони вдаються", - прокоментував міністр питання щодо погроз глави Кремля Володимира Путіна та заклику до іноземних держав евакуювати свої посольства з Києва.

Звинувачення в гібридній війні

За словами Вадефуля, Росія веде не тільки військові дії проти України, а й активну інформаційну кампанію проти країн Заходу, які підтримують Київ.

Міністр заявив, що такі методи тиску є частиною ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення рішучості союзників України.

Можливі контакти з Росією

Коментуючи перспективу прямих переговорів між керівництвом Німеччини та російською стороною, Вадефуль не виключив такої можливості в майбутньому.

Водночас він зазначив, що будь-які контакти залежатимуть від готовності Москви до реальних кроків у бік припинення війни та мирного врегулювання.

Нагадуємо, що Європейський союз не планує зменшувати або згортати роботу своїх дипломатичних представництв у Києві, незважаючи на заклики Росії до іноземних місій евакуювати персонал до 9 травня.

