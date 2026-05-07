Знаємо методи росіян. Німеччина відповіла на погрози РФ вдарити по Києву

Позиція Німеччини щодо роботи посольства

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що Берлін не планує скорочувати або припиняти діяльність дипломатичної місії в Києві, незважаючи на тиск і заяви з боку Росії.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з іншими посольствами. Ми не дозволимо себе цим залякати. Ми знаємо росіян і ті методи, до яких вони вдаються", - прокоментував міністр питання щодо погроз глави Кремля Володимира Путіна та заклику до іноземних держав евакуювати свої посольства з Києва.

Звинувачення в гібридній війні

За словами Вадефуля, Росія веде не тільки військові дії проти України, а й активну інформаційну кампанію проти країн Заходу, які підтримують Київ.

Міністр заявив, що такі методи тиску є частиною ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення рішучості союзників України.

Можливі контакти з Росією

Коментуючи перспективу прямих переговорів між керівництвом Німеччини та російською стороною, Вадефуль не виключив такої можливості в майбутньому.

Водночас він зазначив, що будь-які контакти залежатимуть від готовності Москви до реальних кроків у бік припинення війни та мирного врегулювання.