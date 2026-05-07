Знаємо методи росіян. Німеччина відповіла на погрози РФ вдарити по Києву

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, коментуючи погрози Кремля і заклики до евакуації посольств із Києва, заявив, що Німеччина не планує змінювати роботу свого диппредставництва в українській столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.
"Ми перебуваємо в тісному контакті з іншими посольствами. Ми не дозволимо себе цим залякати. Ми знаємо росіян і ті методи, до яких вони вдаються", - прокоментував міністр питання щодо погроз глави Кремля Володимира Путіна та заклику до іноземних держав евакуювати свої посольства з Києва.
За словами Вадефуля, Росія веде не тільки військові дії проти України, а й активну інформаційну кампанію проти країн Заходу, які підтримують Київ.
Міністр заявив, що такі методи тиску є частиною ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення рішучості союзників України.
Коментуючи перспективу прямих переговорів між керівництвом Німеччини та російською стороною, Вадефуль не виключив такої можливості в майбутньому.
Водночас він зазначив, що будь-які контакти залежатимуть від готовності Москви до реальних кроків у бік припинення війни та мирного врегулювання.
Нагадуємо, що Європейський союз не планує зменшувати або згортати роботу своїх дипломатичних представництв у Києві, незважаючи на заклики Росії до іноземних місій евакуювати персонал до 9 травня.