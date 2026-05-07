Знаем методы россиян. Германия ответила на угрозы РФ ударить по Киеву

Позиция Германии по работе посольства

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что Берлин не планирует сокращать или прекращать деятельность дипломатической миссии в Киеве, несмотря на давление и заявления со стороны России.

"Мы находимся в тесном контакте с другими посольствами. Мы не позволим себя этим запугать. Мы знаем россиян и те методы, к которым они прибегают", — прокомментировал министр вопрос о угрозах главы Кремля Владимира Путина и призыве к иностранным государствам эвакуировать свои посольства из Киева.

Обвинения в гибридной войне

По словам Вадефуля, Россия ведет не только военные действия против Украины, но и активную информационную кампанию против стран Запада, которые поддерживают Киев.

Министр заявил, что подобные методы давления являются частью более широкой стратегии, направленной на ослабление решимости союзников Украины.

Возможные контакты с Россией

Комментируя перспективу прямых переговоров между руководством Германии и российской стороной, Вадефуль не исключил такой возможности в будущем.

В то же время он отметил, что любые контакты будут зависеть от готовности Москвы к реальным шагам в сторону прекращения войны и мирного урегулирования.