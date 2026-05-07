Знаем методы россиян. Германия ответила на угрозы РФ ударить по Киеву

Федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя угрозы Кремля и призывы к эвакуации посольств из Киева, заявил, что Германия не планирует менять работу своего диппредставительства в украинской столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
"Мы находимся в тесном контакте с другими посольствами. Мы не позволим себя этим запугать. Мы знаем россиян и те методы, к которым они прибегают", — прокомментировал министр вопрос о угрозах главы Кремля Владимира Путина и призыве к иностранным государствам эвакуировать свои посольства из Киева.
По словам Вадефуля, Россия ведет не только военные действия против Украины, но и активную информационную кампанию против стран Запада, которые поддерживают Киев.
Министр заявил, что подобные методы давления являются частью более широкой стратегии, направленной на ослабление решимости союзников Украины.
Комментируя перспективу прямых переговоров между руководством Германии и российской стороной, Вадефуль не исключил такой возможности в будущем.
В то же время он отметил, что любые контакты будут зависеть от готовности Москвы к реальным шагам в сторону прекращения войны и мирного урегулирования.
Напоминаем, что Европейский союз не планирует уменьшать или сворачивать работу своих дипломатических представительств в Киеве, несмотря на призывы России к иностранным миссиям эвакуировать персонал до 9 мая.