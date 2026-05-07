Знаем методы россиян. Германия ответила на угрозы РФ ударить по Киеву

20:45 07.05.2026 Чт
2 мин
Министр заявил, что это часть стратегии по ослаблению союзников Украины
aimg Анастасия Никончук
Фото: Йоганн Вадефуль (Виталий Носач РБК-Украина)

Федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, комментируя угрозы Кремля и призывы к эвакуации посольств из Киева, заявил, что Германия не планирует менять работу своего диппредставительства в украинской столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Позиция Германии по работе посольства

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что Берлин не планирует сокращать или прекращать деятельность дипломатической миссии в Киеве, несмотря на давление и заявления со стороны России.

"Мы находимся в тесном контакте с другими посольствами. Мы не позволим себя этим запугать. Мы знаем россиян и те методы, к которым они прибегают", — прокомментировал министр вопрос о угрозах главы Кремля Владимира Путина и призыве к иностранным государствам эвакуировать свои посольства из Киева.

Обвинения в гибридной войне

По словам Вадефуля, Россия ведет не только военные действия против Украины, но и активную информационную кампанию против стран Запада, которые поддерживают Киев.

Министр заявил, что подобные методы давления являются частью более широкой стратегии, направленной на ослабление решимости союзников Украины.

Возможные контакты с Россией

Комментируя перспективу прямых переговоров между руководством Германии и российской стороной, Вадефуль не исключил такой возможности в будущем.

В то же время он отметил, что любые контакты будут зависеть от готовности Москвы к реальным шагам в сторону прекращения войны и мирного урегулирования.

Напоминаем, что Европейский союз не планирует уменьшать или сворачивать работу своих дипломатических представительств в Киеве, несмотря на призывы России к иностранным миссиям эвакуировать персонал до 9 мая.

