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"Знаем, кто нам противостоит". Лукашенко обещает "не развязывать войнушку" на Западе

Фото: Александр Лукашенко (president gov by)
Автор: Сергей Новиков

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Минск не угрожает безопасности Европы. А вооруженный конфликт не в белорусских интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Сообщается, что Лукашенко дал интервью для Associated Press, в котором заверил, что Беларусь никому не угрожает и не будет этого делать.

"Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", - заявил отметил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что без диктатуры белорусы были бы бедными.

"Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - подчеркнул он.

Он также подтвердил планы вместе с президентом России Владимиром Путиным возродить СССР.

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