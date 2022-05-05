"Знаем, кто нам противостоит". Лукашенко обещает "не развязывать войнушку" на Западе

Лидер правящего белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Минск не угрожает безопасности Европы. А вооруженный конфликт не в белорусских интересах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Сообщается, что Лукашенко дал интервью для Associated Press, в котором заверил, что Беларусь никому не угрожает и не будет этого делать. "Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит. Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно", - заявил отметил он.