"Слава богу, что у нас диктатура". Без нее "ходили бы голытьбой", - Лукашенко
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что без диктатуры в стране белорусы "ходили бы голытьбой". А также раскритиковал западную демократию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".
В частности, Лукашенко сравнил белорусский с режим с демократической Польшей, Литвой и Латвией, заявив, что там якобы нет соли, поэтому людей не пускают в Беларусь.
"Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - добавил он.
Напомним, ранее Лукашенко подтвердил планы возродить СССР вместе с президентом России Владимиром Путиным.
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