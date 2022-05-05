"Знаємо, хто нам протистоїть". Лукашенко обіцяє "не розв'язувати війнушку" на Заході

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не загрожує безпеці Європи. А збройний конфлікт не в білоруських інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Повідомляється, що Лукашенко дав інтерв'ю для Associated Press, в якому запевнив, що Білорусь нікому не загрожує і не буде цього робити. "Більше того, та й погрожувати ми не можемо: ми знаємо, хто нам протистоїть. Тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війнушку на Заході абсолютно не в інтересах білоруської держави. Тому нехай Захід спить спокійно", - заявив він.