"Знаємо, хто нам протистоїть". Лукашенко обіцяє "не розв'язувати війнушку" на Заході

Лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не загрожує безпеці Європи. А збройний конфлікт не в білоруських інтересах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".
Повідомляється, що Лукашенко дав інтерв'ю для Associated Press, в якому запевнив, що Білорусь нікому не загрожує і не буде цього робити.
"Більше того, та й погрожувати ми не можемо: ми знаємо, хто нам протистоїть. Тому розв'язувати якийсь конфлікт, якусь війнушку на Заході абсолютно не в інтересах білоруської держави. Тому нехай Захід спить спокійно", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що без диктатури білоруси були б бідними.
"Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - підкреслив він.
Він також підтвердив плани разом з президентом Росії Володимиром Путіним відродити СРСР.
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