Зеленський поставив крапку в переговорах з РФ. Не з цим президентом

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення .

Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.

"Очевидно, що з цим російським президентом це не можливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але з іншим президентом", - сказав Зеленський.