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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський поставив крапку в переговорах з РФ. Не з цим президентом

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна готова вести перемовини з Російською Федерацією, але лише за правління нового президента.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.

"Очевидно, що з цим російським президентом це не можливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але з іншим президентом", - сказав Зеленський.

Раніше Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Президент Володимир Зеленський раніше попередив Кремль, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та "входження їх до складу Росії" зведуть на нівець дипломатичне врегулювання ситуації.

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