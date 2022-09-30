Зеленский поставил точку в переговорах с РФ. Не с этим президентом

Украина готова вести переговоры с Российской Федерацией, но только при правлении нового президента.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение .

Он отметил, что Украина была и есть лидером в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

"Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом", - сказал Зеленский.