У Литві оцінили, скільки миротворців треба направити Україні після війни для стримування РФ

"Ми знаємо, які цифри потрібні для стримування Росії. Йдеться про сотні тисяч солдатів", - заявив глава МЗС Литви.

За словами Будріса, той факт, що європейські країни нарешті обговорюють питання відправки миротворців в Україні вголос, вже є досягненням.

Відповідаючи на питання, чи готова Литва долучитися до цієї ініціативи, міністр відповів ствердно. Будріс зазначив, що питання про це обговорювалося ще на саміті у Франції минулого року. Тоді говорилося про нові можливі форми підтримки України й про можливу відправку солдатів.

"І тоді Литва сказала, що ми не виключаємо такого варіанту, і зараз ми його не виключаємо. Однак нам потрібно діяти та планувати, а потім говорити про конкретні речі. Тому що підтримання миру і забезпечення миру в рамках того чи іншого мандата - це різні речі", - підкреслив Будріс.

Глава МЗС Литви впевнений, що після досягнення мирної угоди між Україною та РФ необхідно ухвалити жорсткі рішення, щоб не допустити російської агресії в майбутньому. Одним із них є відправка військ з європейських країн на територію України.

"Я не вірю, що Росія буде дотримуватися угоди, тому що я не бачив жодної угоди, пов’язаної з установленням миру, яку вона виконала", - підсумував Будріс.

Миротворці в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер оголосив, що він готовий і бажає розмістити британські війська країни в Україні. Вони допоможуть забезпечити виконання будь-якої мирної угоди.

Також Швеція не виключає можливості відправлення миротворчих військ до України. Вони можуть допомогти у підтримці сталого миру. Про це заявила міністр закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергард.