В Литве оценили, сколько миротворцев нужно направить Украине после войны для сдерживания РФ

"Мы знаем, какие цифры нужны для сдерживания России. Речь идет о сотнях тысяч солдат", - заявил глава МИД Литвы.

По словам Будриса, тот факт, что европейские страны наконец обсуждают вопрос отправки миротворцев в Украину вслух, уже является достижением.

Отвечая на вопрос, готова ли Литва присоединиться к этой инициативе, министр ответил утвердительно. Будрис отметил, что вопрос об этом обсуждался еще на саммите во Франции в прошлом году. Тогда говорилось о новых возможных формах поддержки Украины и о возможной отправке солдат.

"И тогда Литва сказала, что мы не исключаем такого варианта, и сейчас мы его не исключаем. Однако нам нужно действовать и планировать, а потом говорить о конкретных вещах. Потому что поддержание мира и обеспечение мира в рамках того или иного мандата - это разные вещи", - подчеркнул Будрис.

Глава МИД Литвы уверен, что после достижения мирного соглашения между Украиной и РФ необходимо принять жесткие решения, чтобы не допустить российской агрессии в будущем. Одним из них является отправка войск из европейских стран на территорию Украины.

"Я не верю, что Россия будет придерживаться соглашения, потому что я не видел ни одного соглашения, связанного с установлением мира, которое она выполнила", - подытожил Будрис.

Миротворцы в Украине

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что он готов и желает разместить британские войска страны в Украине. Они помогут обеспечить выполнение любого мирного соглашения.

Также Швеция не исключает возможности отправки миротворческих войск в Украину. Они могут помочь в поддержании устойчивого мира. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард.